Фахівці «Сумигазу» підготували мережі для безперебійної доставки газу в опалювальний сезон

Загалом газовики провели приладове обстеження 10 тис км газових мереж і обладнання на них

Фахівці АТ «Сумигаз» модернізували більше 100 об’єктів газорозподільної системи Сумщини. Одним з етапів модернізації зношених мереж та обладнання газорозподільної системи перед осінньо-зимовим сезоном стала заміна обладнання в місті Суми, яке експлуатувалось з дня газифікації міста. Газовики успішно завершили заміну засувки на мережі високого тиску, що забезпечувала доставку газу з 1962 року для половини мешканців та підприємств обласного центру.

«На прикладі заміни обладнання в Сумах ми можемо бачити, куди спрямовані кошти за доставку газу. Це утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі, повноцінна робота аварійно-диспетчерської служби «104», - відзначає старший майстер служби експлуатації систем газопостачання АТ «Сумигаз» Олександр Мараховський.

Обсяг ремонтних робіт щороку зростає через поступове зношення мереж, а під час найбільш складних ремонтних робіт виникає необхідність припиняти розподіл газу. У компанії просять клієнтів ставитись до цього з розумінням, адже йдеться про попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем.

Загалом газовики провели приладове обстеження 10 тис км газових мереж і обладнання на них, капітальний ремонт 16 засувок, реконструкцію 17 газорегуляторних пунктів, замінили 50 застарілих шафових регуляторних пунктів газу на нові, модернізували й реконструювали кілометр газопроводу, що знаходився в аварійному стані.