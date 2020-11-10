Ще один очільник дитячої лікарні помер від Covid-19

Останні місяці лікар допомагав дітям боротися з Covid-19

Від коронавірусу в одній із київських лікарень помер головний лікар Сумської міської дитячої клінічної лікарні ім. Святої Зінаїди Олександр Ємець.

Про це повідомляє Sumy.Today.

За життя лікаря тривалий час боролися медики у Києві. Олександру Ємцю було 56 років.

Олександр Ємець народився у 1963 році. Працював дитячим лікарем – дерматологом, завідувачем відділу дерматології. З 1997 року очолював Сумську міську дитячу лікарню.

У 2002-2006 роках був депутатом Сумської міської ради. У 2010 році був знову обраний як депутат, однак через те, що увійшов до складу виконавчого комітету Сумської міськради, склав повноваження депутата.

У 2009 році головному Олександру Ємцю було присвоєно звання Заслужений лікар України.

Останні місяці лікар допомагав дітям боротися з Covid-19.

Раніше Главком повідомляв, що у Дніпрі помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6 Віктор Слатвіцький. Медику було 58 років і його смерть також спричинена вірусом Covid-19.

До слова, у Броварській лікарні спалах коронавірусу серед медиків.

Також лікарі попереджають, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу. Люди почали хворіти повторно.

Коронавірус в Україні

Всього 479197

Хворіють 255784

Одужали 214657

Померли 8756

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Нагадаємо, В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.