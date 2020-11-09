З початку року споживання газу у Дніпрі скоротилося на 9%

У 2019 році збитки АТ «Дніпрогаз» за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули 272,5 млн грн

За 10 місяців 2020 року АТ «Дніпрогаз» було розподілено 474,8 млн. куб. м газу, що на 9,3% (48,6 млн. куб. м) менше обсягів споживання у аналогічному періоді 2019 року.

Зниження обсягів газоспоживання на 17,8% або на 41,9 млн. куб. м спеціалісти компанії фіксують серед промислових підприємств. Обсяги споживання енергоресурсу підприємствами ТКЕ також знизились на 13,6 млн. куб. м (9,8%), що обумовлено аномально теплими температурами у першому кварталі 2020 року. Збільшили газоспоживання побутові клієнти, використавши на 8,3 млн. куб. м (5,9%) більше газу.

У 2019 році збитки компанії за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули 272,5 млн грн. До кінця 2020 року сума збитків компанії може сягнути 80 млн грн.

«Наприкінці жовтня нами було надано на розгляд до НКРЕКП проект структури тарифу на послуги з розподілу природного газу на 2021 рік, – розповідає фінансовий директор компанії Лілія Кузнецова. – За підрахунками спеціалістів економічно обґрунтований тариф для АТ «Дніпрогаз» на послуги розподілу має складати 2,59 грн за 1 кубометр на місяць (без ПДВ). Затвердження такого тарифу дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії і вирішити ряд боргових проблем попередніх років».

Не дивлячись на наявні проблеми та скрутне фінансове становище, персонал компанії виконує усі першочергові регламентні роботи, спрямовані на забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу для клієнтів.

Спеціалісти АТ «Дніпрогаз» продовжують своєчасно та якісно виконувати роботи на розподільних газопроводах, що мінімізує ризики аварійних ситуацій, забезпечить безперебійний розподіл газу до промислових підприємств, котелень, житлових будинків та дозволить провести опалювальний сезон 2020-2021 років без збоїв.

АТ «Дніпрогаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.