Фахівець назвав ризики для економіки України через хвилю коронавірусу

«Згідно з прогнозами, до значних коливань курсу долара готуватися не варто» – економіст

На значні збитки української економіки у зв’язку з новою хвилею коронавірусу очікувати не варто, оскільки жорсткого локдауну не передбачається, а обмеження торкнуться лише тих українців, які все ще не вакцинувалися. Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, – повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, згідно з прогнозами, до значних коливань курсу долара готуватися не варто. Крім того, зараз курс має тенденцію до зміцнення.

«На сьогодні Національний банк України має понад 32 млрд дол. валютних запасів. Останніми місяцями курс більш-менш стабільний, крім того – він зміцнюється. Згідно з заявою Нацбанку, зміцнення курсу гривні щодо долара трішки стабілізує інфляційні процеси. Якби була помірна девальвація, то й інфляція була б більшою. Тому Національний банк України й надалі проводитиме курс по більш-менш стабільній гривні, яка навіть трохи зміцнюватиметься», – пояснив експерт.

Тим часом вплив глибокого локдауну на українську економіку був би вкрай негативним.

«Є такі розрахунки, що місячний локдаун зменшує ВВП України десь на 0,5 процентного пункту», – наголосив економіст.

Проте на сьогодні в Україні понад 7 млн осіб уже щеплені принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19, а червоні зони не передбачають зупинення економічної діяльності.

«Буде набагато жорсткішим контроль, пов’язаний із вакцинацією співробітників. Але підприємства продовжуватимуть працювати», – акцентував Пендзин.

Обмеження стосуватимуться невакцинованих українців, нагадав він.

«Перевірки у громадському транспорті, обмеження у доступі на підприємства громадського харчування, звісно, негативно позначатимуться на можливості отримувати весь комплекс послуг, які вони сьогодні отримують. Тому ті, хто не вакцинований, мають серйозний стимул зробити це», – підсумував експерт.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Також за минулу добу госпіталізовано – 5663 особи, летальних випадків – 336, одужало – 5269 осіб.