Стало відомо, скільки грошей тримають українці в Ощадбанку

Зростає питома вага депозитів, відкритих через Інтернет та в мобільному застосунку

За кількістю депозитів банк посідає друге місце серед усіх українських банків

Станом на кінець третього кварталу 2021 року фізичні особи розмістили на рахунках державного Ощадбанку майже 120 млрд грн. За даними держбанку, з цієї суми понад 70 млрд грн становлять строкові депозити. Про це інформує finclub.net.

За цим показником Ощадбанк упевнено посідає друге місце серед усіх українських банків.

При цьому зростає питома вага депозитів, відкритих через Інтернет та в мобільному застосунку «Ощад 24/7». На початку року такі депозити становили 35% портфелю, наразі – 37%.

Ощадбанк, зокрема, пропонує українцям розмістити тимчасово вільні кошти за програмою «Мій депозит» на три, шість чи 12 місяців зі щомісячною сплатою відсотків або капіталізацією.

Також для клієнтів-пенсіонерів діє спеціальні пільгова програма «Мій пенсійний депозит» із підвищеними відсотковими ставками.

Нагадаємо, державний Ощадбанк виставив на продаж непрацюючі кредити (NPL) через онлайн-аукціон OpenMarket майже на 5 млрд грн.

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