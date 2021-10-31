Через майже два роки від початку пандемії на острові в Тихому океані вперше виявили коронавірус

Майже третина тонганців повністю вакциновані від коронавірусу, майже половина отримали одну дозу вакцини

Майже через два роки після появи коронавірусу в людини на острові Тонга в Тихому океані було зафіксовано перший випадок Covid-19. Позитивний результат тесту на коронавірус зафіксовано в туриста з Нової Зеландії, пише Associated Press.

Зазначається, що Тонга є однією з небагатьох країн світу, які уникли спалаху вірусу завдяки ізоляції.

За словами прем'єр-міністра королівства Тонга Похіва Ту'і'онетоа, мандрівник був серед 215 пасажирів, які прибули рейсом з новозеландського міста Крайстчерч 27 жовтня й перебували на карантині в готелі.

AP зазначає, що в Крайстчерчі не було зафіксовано випадків коронавірусу протягом кількох місяців до цього тижня, коли стало відомо про чотирьох хворих, після того, як повернувся місцевий житель, що підхопив вірус в Окленді.

Представники охорони здоров'я Нової Зеландії повідомили, що мандрівник, який прибув на Тонга, був повністю щеплений вакциною Pfizer і отримав негативний результат тесту перед від'їздом до Тонга.

Коли про нові випадки захворювання в Крайстчерчі стало відомо, літак уже вилетів звідти до Тонги, розповів керівник міністерства охорони здоров'я Тонга доктор Сіале Акауола. Він додав, що медиків, поліцейських і працівників аеропорту Тонги, які чергували під час прибуття літака, відправили на карантин.

Острови Тонга розташовані на північний схід від Нової Зеландії. Їхнє населення складає 106 тисяч осіб. Близько 31% тонганців повністю вакциновані від коронавірусу, 48% отримали одну дозу вакцини.

Нагадаємо, у США дійшли висновку, що коронавірус Covid-19 не був розроблений як біологічна зброя, йдеться в опублікованій у п’ятницю доповіді американської Національної розвідувальної ради.

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