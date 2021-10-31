В Україні понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу за добу, померло 336 людей

Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 336 людей

Минулої доби госпіталізували 5663 людей

Станом на ранок 31 жовтня, в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5663 особи;

летальних випадків – 336;

одужало – 5269 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2922302 особи;

одужало – 2436213 осіб;

летальних випадків – 67729;

проведено ПЛР-тестувань – 14426626.

Напередодні, 177765 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 133251 людина, повністю імунізовані – 44514 людей.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Також за минулу добу госпіталізовано – 5305 осіб, летальних випадків – 541, одужало – 9449 осіб.