  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу за добу, померло 336 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 336 людей - В Україні понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу за добу, померло 336 людей

    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 336 людей

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби госпіталізували 5663 людей

    Станом на ранок 31 жовтня, в Україні зафіксовано 17430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1108, медпрацівників – 178. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 5663 особи;
    • летальних випадків – 336;
    • одужало – 5269 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2922302 особи;
    • одужало – 2436213 осіб;
    • летальних випадків – 67729;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14426626.

    Напередодні, 177765 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 133251 людина, повністю імунізовані – 44514 людей.

    250862754_1984867185009710_2855486930086398875_n

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Також за минулу добу госпіталізовано – 5305 осіб, летальних випадків – 541, одужало – 9449 осіб.

    Читайте також: Феномен Моршина. Інтерв’ю з мером міста, яке першим перемогло пандемію
    Теги: хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу за добу, померло 336 людей