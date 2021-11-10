Федерація роботодавців транспорту озвучила свою позицію щодо угоди про спільний авіапростір з Євросоюзом

ФРТУ обстоює прозору конкуренцію в рамках угоди про спільний авіапростір з Євросоюзом

Комітет по роботі з роботодавцями в сфері авіаційного транспорту Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) підготував низку пропозицій з імплементації угоди про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом і після обговорення з українськими авіакомпаніями передасть їх до Кабінету Міністрів.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 9 листопада.

Роботодавці мають намір звернути увагу уряду, Міністерства інфраструктури та Державної служби авіаційної безпеки насамперед на ті положення угоди, які можуть створювати загрози для конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній та авіавиробників у середньо- і довгостроковій перспективі, а також на питання, пов’язані із розвитком інфраструктури аеропортів.

«Оскільки ця угода створює додаткові питання для авіакомпаній, ми підготуємо звернення до Кабінету Міністрів, до Державіаслужби, до Мінінфраструктури для того, щоб разом їх вирішити. Інакше наші компанії не зможуть конкурувати з іноземними і зникнуть через 5–7 років», – наголосив голова комітету по роботі з роботодавцями в сфері авіаційного транспорту ФРТУ Валерій Поліщук.

Своєю чергою голова Федерації роботодавців транспорту України Орест Климпуш зазначив, що до підготовки звернень Федерація залучить українські авіакомпанії та українських авіавиробників, які предметно вкажуть на потенційні загрози. Також планується провести експертні обговорення з представниками Мінінфраструктури.

Крім цього, міністерству пропонують узгодити перелік законодавчих актів в авіаційній галузі, які потрібно привести у відповідність до норм ЄС, підготувати план-графік імплементації відповідних норм, проаналізувати та вдосконалити законодавчі механізми передачі аеропортів у концесію. На думку Федерації, до розробки цих документів мають бути залучені експерти галузевих організацій роботодавців.

У контексті підписання угоди про Спільний авіапростір з ЄС важливо вирішити питання про механізм нарахування аеропортових зборів та прискорити його втілення в Україні. На думку роботодавців, це дасть змогу забезпечити прийнятні рівні зборів не тільки для авіакомпаній, а й для аеропортів, які нині не мають достатньо коштів для розвитку інфраструктури, що, своєю чергою, буде сприяти розвитку державно-приватного партнерства в авіаційній сфері.

«Ми звертаємося до Мінінфраструктури з пропозицією проаналізувати методологію нарахування аеропортових зборів у країнах ЄС», – підсумував керівник комітету ФРТУ.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрезидент Єврокомісії – високий представник із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель та посол Головуючої в Раді ЄС Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін 12 жовтня 2021 року підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір. Підписання відбулося під час 23-го саміту Україна – ЄС у присутності президента України Володимира Зеленського, глави Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Угода України та Європейського Союзу про спільний авіапростір передбачає, що Україна імплементує до національного законодавства положення 54 регламентів та 6 директив ЄС, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.