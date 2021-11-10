ЄС закликали капітулювати перед Кремлем

Схоже, що польські прикордонники все ж будуть обороняти територію своєї держави

Відомі «гуманісти» переконують владу ЄС, що пускати нелегальних мігрантів до себе в країну – неймовірно шляхетно

Відразу 4 нобелівських лауреатки, у тому числі Свєтлана Алєксієвіч, фактично закликали ЄС капітулювати перед російським гібридним наступом через Білорусь – «проявити гуманізм» і прийняти ці тисячі псевдобіженців.

А потім, за логікою, і всіх, кого ще туди росіяни будь-коли підвезуть і захочуть перекинути в ЄС, включно з російськими диверсантами/військовими тощо. Власної втраченої де-факто країни, здається, Алексієвіч стало замало: настав час пропозиції здати росіянам усе.

Що я маю про це сказати. З такими «гуманістами» сучасному світові для загибелі навіть міжнародні злочинці не потрібні.

Якщо все це відбудеться, наступним кроком Путіну залишиться хіба що вже просто ввести свої війська в Берлін чи Париж, чи в обидві столиці любові до Росії одночасно. Певен: жодного спротиву він там не зустріне.

Бо зустрічати ворога хлібом-сіллю – це теж, як варіант, «гуманізм».

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Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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