Два слова, які промовив Порошенко, спровокували істерику у Росії

Слова Порошенка про «пекельні санкції» наробили галасу в Росії

В російських ЗМІ почалася істерика після заяви п'ятого президента Петра Порошенка, який вимагає від Заходу запровадити «пекельні санкції» через міграційну кризу на кордонах ЄС проти режимів Путіна та Лукашенка. Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на заяву Порошенка у своєму телеграм-каналі.

Захарова процитувала заяву Порошенка, щоправда, прибрала з неї жорсткі оцінки Путіна, залишивши лише згадку про Лукашенка.

«Висловлюємо щиру солідарність та підтримку дружнім Польщі та Литві, які протистоять цинічній інспірованій Лукашенком та Путіним міграційній навалі. Закликаю міжнародне співтовариство активно діяти, аби не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти режиму Лукашенка, але і справжнього «ляльковода» та ворога демократичного світу – Путіна», – йдеться у заяві Порошенка

Захарова, зокрема, заявила, нібито Росія була змушена «прийняти на своїй території сотні тисяч українців, надавши комусь громадянство, комусь тимчасовий притулок, комусь матеріальну та медичну допомогу».

Представницю російського МЗС розлютила вимога Порошенка щодо «пекельних» санкцій, а її заява «мовчати, молитися і думати про пекло» широко розійшлася у російських ЗМІ. Зокрема, її поширили видання з пропагандистського кремлівського пулу ТАСС, RT, РІА «Новости» та інші.

Як відомо, зараз польські військові та прикордонники стримують сотні нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які намагаються через польсько-білоруський кордон потрапити на територію Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виконує накази свого начальника в Москві з відродження Російської імперії.

Напередодні Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

Варто зазначити, що експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.