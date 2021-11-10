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    Білорусь погрожує Польщі відповіддю «Союзної держави»

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    Польща стягнула військових для охорони своїх кордонів&nbsp; - Білорусь погрожує Польщі відповіддю «Союзної держави»
    Польща стягнула військових для охорони своїх кордонів 
    фото: kresy.pl

    Мінськ вкотре натякає Заходу, що за його діями стоїть Росія

    Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні. Раніше лідер польської опозиції Дональд Туск закликав провести консультації на рівні НАТО з приводу ситуації з мігрантами.

    Як пишуть російські і білоруські ЗМІ, за словами Макея, розміщення військ НАТО на польсько-білоруському кордоні призведе до залучення Росії.

    «Будь-які розміщення військ спричинять адекватні заходи у відповідь з боку Союзної держави, як це передбачено військовою доктриною», – заявив глава білоруського МЗС.

    Володимир Макей, голова МЗС Білорусі. Фото: flickr.com/dgcomsoc
    Володимир Макей, голова МЗС Білорусі. Фото: flickr.com/dgcomsoc

    Як відомо, зараз польські військові та прикордонники стримують сотні нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які намагаються через польсько-білоруський кордон потрапити на територію Євросоюзу.

    Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виконує накази свого начальника в Москві з відродження Російської імперії.

    Напередодні Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

    Варто зазначити, що експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну.

    Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

    Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

    Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

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    Теги: МЗС прикордонники Білорусь ЄС Росія Польща НАТО Путін мігранти криза військові Дональд Туск
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    Білорусь погрожує Польщі відповіддю «Союзної держави»