Білорусь погрожує Польщі відповіддю «Союзної держави»

Польща стягнула військових для охорони своїх кордонів

Мінськ вкотре натякає Заходу, що за його діями стоїть Росія

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні. Раніше лідер польської опозиції Дональд Туск закликав провести консультації на рівні НАТО з приводу ситуації з мігрантами.

Як пишуть російські і білоруські ЗМІ, за словами Макея, розміщення військ НАТО на польсько-білоруському кордоні призведе до залучення Росії.

«Будь-які розміщення військ спричинять адекватні заходи у відповідь з боку Союзної держави, як це передбачено військовою доктриною», – заявив глава білоруського МЗС.

Володимир Макей, голова МЗС Білорусі. Фото: flickr.com/dgcomsoc

Як відомо, зараз польські військові та прикордонники стримують сотні нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які намагаються через польсько-білоруський кордон потрапити на територію Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виконує накази свого начальника в Москві з відродження Російської імперії.

Напередодні Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

Варто зазначити, що експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.