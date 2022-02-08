Федоров розповів, коли почнеться запис на отримання смартфонів для пенсіонерів

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих пенсіонерів розпочнеться у квітні

Глава Мінцифри розкрив подробиці президентської програми щодо видачі людям віком від 60 років безплатних смартфонів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що запис вакцинованих людей віком від 60 років на отримання смартфона розпочнеться у квітні 2022 року. Про це Федоров розповів на брифінгу.

Коли почнеться сама видача пристроїв, ще невідомо. За словами Федорова, це залежить від терміну виготовлення пристроїв і буде анонсовано пізніше.

Єдине, що уточнив міністр, це те, що більшу частину нового проєкту планується запустити протягом цього року.

Федоров не відповів на запитання про джерело фінансування і сказав, що поки що невідомо, які саме пристрої отримають українці.

Видачу смартфонів та ще й із пільговим пакетом послуг анонсував президент Володимир Зеленський під час Diia Summit.

За його словами, програма створена для того, щоб усі люди старше 60 років змогли отримати такий самий доступ до інтернету та технологій, як і молодше покоління.

Програма ще не має назви й Зеленський запропонував вибрати її всім разом. Для цього потрібно проголосувати за допомогою нової функції «Опитування» у додатку «Дія».

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Джерело: Інтерфакс-Україна