Зеленський пообіцяв безкоштовний смартфон кожному українцю похилого віку

Обов'язковою умовою для участі у державній програмі із забезпечення громадян доступом до інтернету та електронних послуг буде наявність щеплення проти коронавірусу

Навесні 2022 року в Україні стартує державна програма із забезпечення громадян похилого віку доступом до інтернету та державних електронних сервісів. В межах програми громадяни україни віком від 60 років, щепилися від коронавірусу, матимуть можливість отримати від держави «сучасний та якісний» смартфон безкоштовно. Про це під час урочистого відкриття Diia Summit, яке відбувається у Києві та транслюється у прямому етері парламентським телеканалом «Рада», повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Навесні запускаємо нову велику державну програму – всі вакциновані українці, старші від 60 років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф», – зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, це дозволить забезпечити всіх українців доступом до швидкісного інтернету, електронних державних послуг та можливості використовувати «інструменти народовладдя», які невдовзі з’являться у додатку «Дія».

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбувається четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсує нові держпослуги для українців.

Володимир і Олена Зеленські також взяли участь у заході. Всього очікується презентація понад 10 цифрових послуг: зміна місця реєстрації, послуги для водіїв, пенсійні документи тощо.

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