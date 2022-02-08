ЗМІ: Johnson&Johnson призупинила виробництво Covid-вакцини

Очікується, що після паузи в кілька місяців завод знову почне випускати вакцину від Covid-19

Протягом наступних кількох місяців перерва може призвести до скорочення поставок вакцини Johnson&Johnson на кілька сотень мільйонів доз

Американська компанія Johnson&Johnson призупинила виробництво своєї вакцини від коронавірусу. Як пише The New York Times, наприкінці 2021 року компанія закрила єдиний завод, що виробляє партії вакцини.

За словами джерел, знайомих з рішенням, завод замість вакцини від коронавірусу виробляв експериментальний, але потенційно більш прибутковий препарат для захисту від іншого вірусу.

Призупинення роботи підприємства тимчасове. Очікується, що після паузи в кілька місяців завод в Лейдені знову почне випускати вакцину від Covid-19.

Проте протягом наступних кількох місяців перерва може призвести до скорочення поставок вакцини компанії Johnson&Johnson на кілька сотень мільйонів доз.

Для виробництва вакцини були найняті інші підприємства, але вони або ще не запущені, або не отримали дозволу регулюючих органів на відправку виробленого ними препарату в пляшки.

Рішення Johnson& ohnson призупинити виробництво вакцин застало зненацька чиновників двох найважливіших клієнтів компанії: Африканського союзу і Covax.

«Зараз не час для перемикання виробничих ліній, коли життя людей у всьому світі, що розвивається, висять на волосині», – сказав доктор Айоаде Алакіджа, один з керівників програми Африканського союзу з доставки вакцин.

Джейк Сарджент, представник компанії Johnson&Johnson, відповів в електронному листі, що компанія «зосереджена на забезпеченні доступності вакцини там, де її потребують люди», і що її глобальна виробнича мережа «працює день і ніч», щоб допомогти в боротьбі з пандемією.

Раніше повідомлялося, що вакцина проти коронавірусу Johnson&Johnson на 94% ефективна при захисті від симптоматичного захворювання на Covid-19.

Johnson&Johnson доступна для щеплення українців, наряду з іншими вакцинами: Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Moderna.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах заявили про побічний ефект від застосування векторної вакцини Johnson&Johnson: рідкісний синдромом Гієна-Барре – аутоімунний розлад.

Зазначимо, у грудні 2021 року Словенія відмовилася від вакцини Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини.