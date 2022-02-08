Всеукраїнський перепис населення: Зеленський оприлюднив деталі

Україна стане другою державою у світі, яка проведе перепис населення з Apple

Президент Володимир Зеленський під час Diia Summit заявив, що всеукраїнський перепис населення відбудеться у 2023 за підтримки компанії Apple.

«Ми плануємо у 2023 році провести перепис населення спільно з компанією Apple. Ми розробляємо модель електронної митниці. Ми прагнемо зробити Україну світовим ІТ-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій», – сказав Зеленський.

За його словами, це вже не звучить так фантастично, як звучало раніше. Нині влада працює над розвитком тих цифрових послуг, які потрібні людям.

До слова, під час презентації Зеленський пообіцяв безкоштовний смартфон кожному українцю похилого віку.

Раніше Міністерство цифрової трансформації та компанія Apple підписали меморандум про співпрацю, який передбачає, зокрема, допомогу при проведенні перепису населення в Україні. Таким чином Україна може стати другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple.

8 лютого на Diia Summit команда Мінцифри презентує понад 10 нових цифрових послуг. Серед них – зміна місця реєстрації на всю країну, послуги для пенсіонерів та водіїв, нові сповіщення в Дії, оновлений Дія.Підпис. Також буде презентовано спеціальний податковий режим для IT-індустрії Дія.City та інші цифрові проєкти й ініціативи.

Участь у заході беруть президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, команда «Дії» та Мінцифри, а також міжнародні гості.

Нагадаємо, «Дія» сьогодні почне генерувати довідки про несудимість.

Зазначимо також, що Кабмін дозволив проводити соцопитування через «Дію».

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