Фірми-посередники скуповували струм за безцінь завдяки зв’язкам з керівником НКРЕКП, – нардеп

«Вже два тижні «Енергоатом» публічно на всю країну просить НКРЕКП прибрати з ринку компанії-прокладки»

В травні завдяки компанії-посередники скуповувати електроенергію з українських АЕС за безцінь завдяки своїм зв’язкам з керівником НКРЕКП Валерієм Тарасюком.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«В травні, не в останню чергу через Тарасюка і його нелегітимну НКРЕКП, АЕС продавали електроенергію собі в збиток. Компанія втратила мільярди гривень на рівному місці. Атомні блоки просто так спрацьовували паливо, щоб друзі Тарасюка і Геруса могли скуповувати атомну електроенергію по 50 коп. при її собівартості 1 грн», – повідомив Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що вже два тижні «Енергоатом» публічно на всю країну просить НКРЕКП прибрати з ринку компанії-прокладки, які належать «ліпшому другу Тарасюка-Геруса пану Притиці». Однак голова НКРЕКП продовжує ігнорувати всі пропозиції Міністерства енергетики.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.