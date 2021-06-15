Україна буде розвивати водневу економіку з італійською компанією

Компанія SNAM не проти допомогти Україні в декарбонізації енергетики

Особлива увага буде приділятися розвитку відновлюваної енергетики

Міністерство енергетики України і італійська компанія SNAM мають намір підписати меморандум для розвитку водневої енергетики в нашій країні. Про це йшлося на зустрічі міністра енергетики Германа Галущенко з послом Італії в Україні П'єром Франческо Дзадзен, – повідомляють Elektrovesti. Італія

Міністр представив в ході бесіди основні пріоритети розвитку української енергетики. Це реалізація цілей Європейського зеленого курсу, синхронізація української енергетичної системи з європейською, розвиток енергоефективності та трансформація вугільних регіонів.

«Ми бачимо можливість подальшого розвитку нашого партнерства, зокрема щодо газотранспортної системи і розвитку в напрямку декарбонізації. А також можливого використання української ГТС при водневому переході. І ми готові виходити на більш практичний рівень співпраці», – зазначив Галущенко.

Італійська сторона висловила зацікавленість у співпраці з Україною щодо залучення новітніх технологій для розвитку енергетичного сектора, перш за все в сфері відновлюваної енергетики та газотранспортної системи.

Першим кроком до зміцнення співпраці стане підписання Міненерго меморандуму з італійською компанією SNAM, провідним енергетичним оператором, відомим своїм досвідом у водневій енергетиці, зокрема, в проектах, пов'язаних із зеленим воднем.