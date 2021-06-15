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    Україна буде розвивати водневу економіку з італійською компанією

    нова енергія
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    Компанія SNAM не проти допомогти Україні в декарбонізації енергетики &nbsp; - Україна буде розвивати водневу економіку з італійською компанією

    Компанія SNAM не проти допомогти Україні в декарбонізації енергетики

     

    Фото: h2-view.com

    Особлива увага буде приділятися розвитку відновлюваної енергетики

    Міністерство енергетики України і італійська компанія SNAM мають намір підписати меморандум для розвитку водневої енергетики в нашій країні. Про це йшлося на зустрічі міністра енергетики Германа Галущенко з послом Італії в Україні П'єром Франческо Дзадзен, – повідомляють Elektrovesti. Італія

    Міністр представив в ході бесіди основні пріоритети розвитку української енергетики. Це реалізація цілей Європейського зеленого курсу, синхронізація української енергетичної системи з європейською, розвиток енергоефективності та трансформація вугільних регіонів.

    «Ми бачимо можливість подальшого розвитку нашого партнерства, зокрема щодо газотранспортної системи і розвитку в напрямку декарбонізації. А також можливого використання української ГТС при водневому переході. І ми готові виходити на більш практичний рівень співпраці», – зазначив Галущенко.

    Італійська сторона висловила зацікавленість у співпраці з Україною щодо залучення новітніх технологій для розвитку енергетичного сектора, перш за все в сфері відновлюваної енергетики та газотранспортної системи.

    Першим кроком до зміцнення співпраці стане підписання Міненерго меморандуму з італійською компанією SNAM, провідним енергетичним оператором, відомим своїм досвідом у водневій енергетиці, зокрема, в проектах, пов'язаних із зеленим воднем.

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    Теги: Міненерго Італія Меморандум Україна ГТС водень
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    Україна буде розвивати водневу економіку з італійською компанією