Припис НАЗК незаконний та оскаржуватиметься в судовому порядку, – Вітренко

Вітренко назвав дії НАЗК типовим прикладом «вибіркового правосуддя»

Припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, який аргументує свою позицію наступним чином.

По-перше, «Для застосування обмежень, передбачених законом, обов'язковою умовою є наявність у посадової особи відповідних повноважень на підготовку або участь у підготовці рішень стосовно відповідного суб`єкта. Такі повноваження стосовно Нафтогазу в мене були відсутніми. Також додам, що Міненерго не було органом управління компанії, а у якості такого органу виступав Кабмін. При цьому як виконуючий обов’язки міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а, відповідно, не голосував при прийнятті рішень Кабінетом Міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП», – коментує Юрій Вітренко.

По-друге, висновки НАЗК суперечать не лише букві закону, але і його духу. Адже сенс обмежень, викладених у Законі України «Про запобігання корупції», полягає в тому, щоб чиновники не надавали преференцій особам приватного права у розрахунку на подальше працевлаштування чи отримання іншої неправомірної вигоди від цієї юридичної особи. Водночас, у випадку з Юрієм Вітренко рішення про призначення ухвалював колегіальний орган – Уряд України.

«Рішення про моє призначення прийняв Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мені «віддячила» ця особа, взявши мене на роботу», – зазначає Вітренко.

Крім того, за його словами, такі дії НАЗК можна назвати типовим прикладом «вибіркового правосуддя», оскільки вони протирічать не лише закону, а й усталеній юридичній практиці, адже у 2017-2020рр., під час призначення відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних та інфраструктурних компаній, агентство не вбачало жодних ризиків та порушень.

Один із таких прикладів – відсутність реакції Нацагентства під час призначення головою правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, який до того обіймав посаду першого заступника Міністра інфраструктури. При цьому даний центральний орган виконавчої влади, на відміну від Міністерства енергетики, здійснював функції з управління цим акціонерним товариством і був наділений відповідними повноваженнями.

Відсутність порушень норм закону в ситуації з призначенням Юрія Вітренка також підтверджується науково-правовим висновком провідних фахівців в галузі права Інституту держави і права ім. В.Корецького. У висновку йдеться, що укладення трудового контракту із Юрієм Вітренком на посаду голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не підпадає під антикорупційні обмеження, встановлені у пункті 1 частини першої статті 26 Закону України «Про запобігання корупції».

Висновок науково-правової експертизи

«Я завжди виходжу з принципу верховенства права, тому розраховую, що в судовому порядку ми зможемо встановити, чия правова позиція є більш обґрунтованою», – резюмував голова правління НАК «Нафтогаз України».