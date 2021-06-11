Міненерго нагадало про продовження махінацій на енергоринку

«Шляхи вирішення ситуації на енергоринку перебувають виключно в компетенції НКРЕКП», – зазначили в Міненерго

Міністерство енергетики провело чергову нараду з учасниками ринку з приводу махінацій з цінами на ринку електричної енергії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства.

«Проблеми з ціноутворенням створюють потенційну загрозу безпеці постачання електроенергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду, а також, у перспективі, створюють ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E», – повідомили в Міненерго.

В відомстві наголосили, що прийняття рішень, які дозволили би припинити зловживання і махінації лежить належить до компетенції НКРЕКП.

«Учасники наради вкотре зазначили, що шляхи вирішення ситуації на ринку перебувають виключно в компетенції НКРЕКП. Також відзначили, що стан ринку потребує втручання для фінансової стабілізації, подальшого ефективного функціонування та безпеки постачання електричної енергії споживачам», – зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний «Енергоатом» недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.