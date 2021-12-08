Фірми з орбіти Микитася провалили будівництво складів боєприпасів – журналістське розслідування

Журналісти побували на арсеналах, будівництво яких розпочалося у 2018 році

Незважаючи на загрозу російського вторгнення на територію України, будівництво складів боєприпасів для Міноборони повністю провалено, а суди поки що не поспішають повертати гроші державі. Про це йде мова у свіжому розслідуванні видання «Bihus.Info».

Журналісти побували на арсеналах, будівництво яких розпочалося у 2018 році, і встановили, що замість 136 запланованих бетонних сховищ там були зведені лише поодинокі коробки з іржавою арматурою, відсутньою гідроізоляцією тощо. Збудувати ці склади мали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» і ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»

«Це коштувало країні мільярд (виплачених авансів), а ще – часу. Ми ж не можемо попросити Кремль «а давайте вторгнення трошки пізніше, бо тут склади недобудували», – йдеться в розслідуванні.

Перша черга будівництва мала бути реалізована до кінця 2021 року на арсеналах у Калинівці, Богданівці та Цвітосі. Однак будівельні роботи на них припинилися восени 2019 року. Це сталося одразу після розвалу корпорації «Укрбуд» та оголошення підозри її власнику Микитасю, оскільки обрані Міноборони підрядники – це якраз 2 компанії з орбіти «Укрбуду».

Згодом Міністерство борони подало до суду на обох підрядників. Проте держава досі не повернула витрачені кошти. Більше того – компанії з орбіти Микитася роблять усе, аби заблокувати будівництво складів новими виконавцями.

Водночас новий міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що склади будуть добудовані, але в які терміни і яким коштом – не ясно.

«Я гарантую, що ці склади ми зробимо, а винуватці, які вкрали гроші, підуть в тюрму», – сказав Резніков.

Нагадаємо, проблема з аварійними арсеналами вже неодноразово підіймалася у ЗМІ. Зокрема, у розслідуванні «Цензор.Нет» йшлося, що готовність першої черги арсеналів становить 10% у Калинівці і 11% в Богданівці, а підрядники, пов’язані з Микитасем, не можуть навіть відзвітувати про виконані роботи. Також експерти звертали увагу на те, що українські суди (зокрема, Господарський суд Києва) в минулому підігрували скандальним компаніям і приймали рішення, які ставлять під загрозу обороноздатність держави та безпеку мільйонів українців.

Наприклад, суддя Спічак заблокував виконання оборонного замовлення з будівництва арсеналів, а суддя Привалов заборонив Міноборони проводити тендери для вибору нових підрядників.

А суддя Яковенко затвердив план санації «ПУБА», дозволивши не повертати аванс, а будувати склади ще 10 років.

Ще одна суддя Данилова визнала нові контракти військових недійсними та зупинила будівництво. Після такого рішення – подала у відставку.

Наразі судові процеси ще тривають. За свідченням ЗМІ, наступне засідання має відбутися 14 грудня – будуть розглядати апеляцію на рішення судді Данилової.