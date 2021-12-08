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    Коломойський вийшов із наглядової ради «1+1»

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    Бенефіціар «1+1» Ігор  Коломойський вийшов зі складу наглядової ради каналу
    фото: nv.ua

    Нацрада переоформила п’ять ліцензій ТОВ «ТРК «Студії 1+1»

    Національна рада з питань телебачення та радіомовлення переоформила п’ять ліцензій ТОВ «ТРК «Студії 1+1». Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 8 грудня, пише «Детектор медіа».

    Зазначається, що зміни стосувались виходу зі складу наглядової ради каналу «1+1» бенефіціарного власника Ігоря Коломойського.

    Нагадаємо, у лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи «1+1» щодо наявності у структурі власності дружини Медведчука та не знайшла порушень. Регулятор отримав пояснення та документи щодо власності від компанії. Згідно цих даних, частка компанії Bolvik Ventures LTD у структури власності «1+1» складає 24,51%, і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

    Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи є Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %). Відповідно частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності».

    З декларації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і Тет.

    До слова, Центр протидії корупції звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо перевірки телеканалів «1+1», «2+2» і «ТЕТ», які входять до холдингу «1+1 Медіа» Ігоря Коломойського на подання недостовірної інформації про структуру власності. Зокрема про частку Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у цих телеканалах.

    Згодом у Медведчука пояснили, як Оксана Марченко стала власницею телеканалів «1+1» та Тет.

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    Теги: Ігор Коломойський ЗМІ телебачення олігархи документи
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    Коломойський вийшов із наглядової ради «1+1»