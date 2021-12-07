Скандал на Вінниччині: поліція вимагає дані журналістів, НСЖУ б’є на сполох

На основі ухвали представники поліції вимагають доступ до повної бази даних про членів НСЖУ у Вінницькій області

На Вінниччині розгорівся справжній скандал між членами Національної спілки журналістів та представниками правоохоронних органів. Останні, декларуючи боротьбу з фейковими посвідченнями, намагаються отримати персональні дані всіх журналістів-спілчан області. Про це написав голова НСЖУ Сергій Томіленко на сторінці у Facebook.

Від імені членів журналістського об’єднання Томіленко заявив про тиск на колег у Вінницькій області. «Національна спілка журналістів України засуджує втручання органів Національної поліції в діяльність незалежного журналістського об’єднання, яке є атакою на свободу слова. Тиск на обласні організації НСЖУ з вимогою надати персональні дані всіх журналістів, які перебувають на обліку в організації, неприпустимий і суперечить чинному законодавству», – написав голова НСЖУ.

У заяві журналістів звучить заклик до міністра МВС Дениса Монастирського та голови Нацполіції Ігоря Клименка з проханням ініціювати проведення службового розслідування дій співробітників поліції. «Без ретельної перевірки безпідставних звинувачень, без звернення до обласної організації спілки, відкрили провадження про нібито «підробку документів» та отримали судову ухвалу про виїмку документів про всіх членів журналістської організації Вінниччини», – зазначив Томіленко .

Голова НСЖУ зазначив, що в організації готові надавати дані про окремих спілчан-порушників, але не персональні дані усіх журналістів. «НСЖУ готова в порядку та у спосіб, передбачений чинним законодавством України, надавати інформацію про членство в Спілці конкретних осіб, які обгрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень по кримінальних провадженнях. Національна спілка журналістів України закликає Національну поліцію зосередитись на ефективному захистові працівників ЗМІ від перешкоджання й фізичних атак та на боротьбі з безкарністю злочинів проти журналістів», – зазначається у дописі.

Представник вінницької обласної поліції подав 2 грудня голові Вінницької ОО НСЖУ Василеві Паламарчуку ухвалу слідчого судді міського суду, якою надано старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів Фарисею дозвіл на тимчасовий доступ і виїмку копій документів, що перебувають у володінні обласної організації НСЖУ. В ухвалі зазначено, що від 27 серпня 2021 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу («видача завідомо підроблених посвідчень журналіста»).

Підставою для розслідування стали матеріали СБУ у Вінницькій області, що ґрунтуються на звинуваченнях місцевого журналіста, який опублікував донос проти облорганізації НСЖУ в інтернеті та згодом дав пояснення на допиті. На основі ухвали представники поліції вимагали доступу до повної бази даних про членів НСЖУ у Вінницькій області (включно із заявами на вступ, рекомендаціями до вступу, протоколами, інформацією про сплату членських внесків тощо). Керівництво Вінницької обласної організації НСЖУ доступ до персональних даних журналістів не надало, по юридичну допомогу обласна організація звернулася до керівництва НСЖУ.

Нагадаємо, журналіста видання «Главком» не пустили на засідання миротворців у Придністров’ї.