Міністр оборони: вже не буде як раніше, всі мають бути готові захищати Україну

На думку міністра оборони, навіть якщо війна з РФ закінчиться завтра, на досягнення неконфліктного співіснування підуть десятиліття

«Наш агресивний сусід нікуди не дінеться», – зазначив Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що після агресії Росії у відносинах між країнами вже не буде як раніше, а тому всі громадяни повинні бути готові захищати Україну. Про це він сказав в інтерв'ю ArmyInform.

«Напад Росії багато чого змінив. Але і в суспільстві, і в самій армії як і раніше зберігається багато інерції. Стоїть найскладніше завдання – перебудувати свідомість. Наш агресивний сусід нікуди не дінеться», – зазначив Резніков.

За його словами, навіть якщо війна закінчиться завтра, і Росія піде з окупованого Криму і окремих районів Донбасу, на досягнення неконфліктного співіснування підуть десятиліття.

«Як було раніше, вже не буде. Всі громадяни повинні бути готові захищати країну. Щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви. Ми повинні виховувати дітей з розумінням, що їх це може торкнутися. А це означає зовсім інший формат відносин між громадянами і владою. Це база для нового публічного контракту», – підкреслив Резніков.

Як відомо, Резніков не вірить, що Росія здобуде перемогу в Україні, та але в разі нападу Кремля допускає «криваву бійню».

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