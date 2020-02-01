  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні змінилися правила оренди державного майна

    • Розсилка
    В Україні змінилися правила оренди державного майна

    Передача об’єкту в оренду відбуватиметься після проведення аукціону або без аукціону

    Новий закон «Про оренду державного та комунального майна» набрав чинності з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України. Як зазначили в прес-службі, згідно із законом оренда державного, а також комунального майна буде відбуватись через систему ProZorro.Продажі.

    Прес-служба назвала послідовність нової процедури передачі в майна оренду:

    1. Прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду.
    2. Внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС (електронної торгової системи).
    3. Прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків.
    4. Публікація інформації в ЕТС про включений до Переліку потенційного об’єкта оренди.
    5. Розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду.
    6. Проведення аукціону або передача об’єкта в оренду без аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.
    84412380_2882190561803375_8517927798835249152_o

    В жовтні 2019 року Верховна рада ухвалила закон «Про оренду державного та комунального майна». Документ викладає у новій редакції закон України «Про оренду державного та комунального майна», а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства і ряду законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній та комунальній власності.

    Нагадаємо, на приватизацію передали 305 держпідприємств.

    Як повідомлялося, суд заблокував приватизацію «Центренерго».

    Верховна Рада ProZorro Фонд державного майна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ