В Україні змінилися правила оренди державного майна



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Передача об’єкту в оренду відбуватиметься після проведення аукціону або без аукціону

Новий закон «Про оренду державного та комунального майна» набрав чинності з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України. Як зазначили в прес-службі, згідно із законом оренда державного, а також комунального майна буде відбуватись через систему ProZorro.Продажі.

Прес-служба назвала послідовність нової процедури передачі в майна оренду:

Прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду. Внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС (електронної торгової системи). Прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків. Публікація інформації в ЕТС про включений до Переліку потенційного об’єкта оренди. Розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду. Проведення аукціону або передача об’єкта в оренду без аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

В жовтні 2019 року Верховна рада ухвалила закон «Про оренду державного та комунального майна». Документ викладає у новій редакції закон України «Про оренду державного та комунального майна», а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства і ряду законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній та комунальній власності.

Нагадаємо, на приватизацію передали 305 держпідприємств.

Як повідомлялося, суд заблокував приватизацію «Центренерго».