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    СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду державного майна

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    СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду державного майна
    Фото: пресцентр СБУ

    Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури

    Служба безпеки України викрила розкрадання майже 2 млн гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства в Полтавській області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Повідомляється, що чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури аграрно-промислового комплексу.

    «Без постановки зерна на складський облік фігуранти справи вивозили його в приватні елеватори. Для проведення операції урядовці «забували» вносити достовірні відомості про обсяги врожаю в податкову і бухгалтерської документації. Також чиновники переводили бюджетні гроші на рахунки комерційних афілійованих структур за послуги по обробітку ґрунту, зокрема його культивації. Фактично ніяких робіт, передбачених укладеними договорами, ділки не проводили», - повідомили в СБУ.

    Діяльність чиновників ФДМ завдала збитків держбюджету в розмірі майже 2 млн гривень, а також погрожувала продовольчої безпеки країни.

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    СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду державного майна
    СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду державного майна
    СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду державного майна
    Фото: пресцентр СБУ

    За даним фактом розпочато справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, в грудні СБУ викрила схему мільйонних розкрадань керівництвом Національної академії аграрних наук України (НААН) в Полтавській області. Чиновники при угодах з використання цінних земель держустанови присвоїли 2,3 млн гривень.

    СБУ гроші Полтавщина Фонд державного майна послуги
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