СБУ викрила мільйонні розкрадання з Фонду державного майна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури

Служба безпеки України викрила розкрадання майже 2 млн гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства в Полтавській області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомляється, що чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури аграрно-промислового комплексу.

«Без постановки зерна на складський облік фігуранти справи вивозили його в приватні елеватори. Для проведення операції урядовці «забували» вносити достовірні відомості про обсяги врожаю в податкову і бухгалтерської документації. Також чиновники переводили бюджетні гроші на рахунки комерційних афілійованих структур за послуги по обробітку ґрунту, зокрема його культивації. Фактично ніяких робіт, передбачених укладеними договорами, ділки не проводили», - повідомили в СБУ.

Діяльність чиновників ФДМ завдала збитків держбюджету в розмірі майже 2 млн гривень, а також погрожувала продовольчої безпеки країни.

За даним фактом розпочато справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в грудні СБУ викрила схему мільйонних розкрадань керівництвом Національної академії аграрних наук України (НААН) в Полтавській області. Чиновники при угодах з використання цінних земель держустанови присвоїли 2,3 млн гривень.