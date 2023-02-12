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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Дива української приватизації під час війни

glavcom.ua
Приватизація за нинішніх умов не стане поштовхом до інвестицій

Відбувається остаточний пограбунок держави?

Дива нашої приватизації.

Який сенс під час війни, коли інвестиційна активність на нулі, продавати спиртзавод за 50 тис. дол та готель у Смілі, площею 12 тис. м кв за 40 тис. дол?

Це не приносить коштів в державний бюджет і не стане поштовхом до інвестицій.

Таке враження, що йдеться про остаточний пограбунок держави, ще більш цинічний, ніж ваучерна приватизація 90-х.

Тоді, хоча б були сподівання стати «східноєвропейським тигром».

Хоча, зважаючи на персоналії, що займаються приватизацією, це лише початок.

Далі буде....

Джерело
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Теги: приватизація бюджет готель економіка

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