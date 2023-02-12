Дива української приватизації під час війни

Приватизація за нинішніх умов не стане поштовхом до інвестицій

Відбувається остаточний пограбунок держави?

Дива нашої приватизації.

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Який сенс під час війни, коли інвестиційна активність на нулі, продавати спиртзавод за 50 тис. дол та готель у Смілі, площею 12 тис. м кв за 40 тис. дол?

Це не приносить коштів в державний бюджет і не стане поштовхом до інвестицій.

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Таке враження, що йдеться про остаточний пограбунок держави, ще більш цинічний, ніж ваучерна приватизація 90-х.

Тоді, хоча б були сподівання стати «східноєвропейським тигром».

Хоча, зважаючи на персоналії, що займаються приватизацією, це лише початок.

Далі буде....