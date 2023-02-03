Україна виставить на приватизацію ще один морський порт

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї

Ще один морський порт України виставлять на приватизацію. Фонд державного майна повідомляє, що готує до приватизації морський торговельний порт Білгород-Дністровський.

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Зазначається, що вже скоро Фонд державного майна голосить про початок процесу його приватизації.

За даними Фонду держмайна, з 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.

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З травня підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після відновлення діяльності обробка вантажів у порту зросла у 100 разів у порівнянні з 2021 роком.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману та займає 59 гектарів під основну виробничу територію, також до комплексу входить інфраструктура портового пункту Бугаз (5 гектар), що знаходиться на території селища Затока. Порт був заснований у 1971 році. Під навантаження має дев'ять причалів завдовжки 1099 метрів.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Україна вперше продала морський порт – «Усть-Дунайськ».