Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна виставить на приватизацію ще один морський порт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Вже скоро Фонд державного майна голосить про початок процесу приватизації Білгород-Дністровського порту
фото ілюстративне

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї

Ще один морський порт України виставлять на приватизацію. Фонд державного майна повідомляє, що готує до приватизації морський торговельний порт Білгород-Дністровський.

Зазначається, що вже скоро Фонд державного майна голосить про початок процесу його приватизації.

За даними Фонду держмайна, з 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.

З травня підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після відновлення діяльності обробка вантажів у порту зросла у 100 разів у порівнянні з 2021 роком.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману та займає 59 гектарів під основну виробничу територію, також до комплексу входить інфраструктура портового пункту Бугаз (5 гектар), що знаходиться на території селища Затока. Порт був заснований у 1971 році. Під навантаження має дев'ять причалів завдовжки 1099 метрів.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Україна вперше продала морський порт – «Усть-Дунайськ».

Теги: порт приватизація Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фонд держмайна вже анонсував перші приватизаційні та орендні аукціони на 2023 рік
Фонд держмайна назвав суму, виручену від приватизації у 2022 році
30 грудня, 2022, 18:57
Eряд відновив приватизацію підприємств державної власності, яка була призупинена на період воєнного стану
Перша приватизація за час війни: об’єкт продано за ціною, втричі вище стартової
20 вересня, 2022, 07:30
На продаж виставили три активи – сам порт, портопункт «Кілія» за 54 км від Дунаю і базу обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів
Україна вперше продала морський порт
17 сiчня, 14:53

Економіка

Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів
Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів
НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп
НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп
Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту (список)
Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту (список)
Уряд скасує частину ліцензій та дозволів для бізнесу. Яких галузей це стосується 
Уряд скасує частину ліцензій та дозволів для бізнесу. Яких галузей це стосується 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
20K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
9561
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Завод Bayraktar в Україні: стали відомі нові подробиці
Сьогодні, 16:35
Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту