Ярославський знайшов стратегічного партнера для будівництва українських доріг



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Бізнесмен Олександр Ярославський прокоментував зустріч «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування»

Раніше Ярославський заявляв про готовність розпочати роботи з будівництва доріг в Україні

Олександр Ярославський підтвердив, що готовий хоч сьогодні розпочати приводити в порядок дорожню інфраструктуру України. Про це бізнесмен розповів під час прямого включення в ефірі 112 каналу з кулуарів стратегічної зустрічі «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування», де він поспілкувався з журналістами, передає УНН.

«Я знайшов стратегічного партнера для себе, озвучувати поки не буду цю компанію. Це відома компанія, ми готові з ними освоювати новий напрямок для DCH - дорожнє будівництво. Це близько 100-300 км нового дорожнього покриття», - розповів журналістам Олександр Ярославський.

Зустріч з представниками бізнесу провели президент України Володимир Зеленський, прем'єр Олексій Гончарук, голова Мінінфраструктури Владислав Криклій і глава «Укравтодору» Олександр Кубрак.

На прохання журналістів прокоментувати підсумки сьогоднішньої зустрічі «Зшити Україну», бізнесмен сказав: «Треба вже від слів переходити до справи. Я думаю, що двох форумів цілком достатньо, щоб взятися вже за лопати, за катки і почати працювати».

А на питання про результати своєї участі у приведенні до ладу українських доріг відповів: «Буде не гірше, ніж підготовка Харкова до Євро-2012».

Нагадаємо, що на попередньому подібному форумі в кінці січня Олександр Ярославський заявив про готовність приступити до робіт зі створення високоякісних доріг в Україні хоч в березні - як було озвучено в заявах прем'єра і глави «Укравтодору».

«У DCH є досвід будівництва інфраструктурних об'єктів. Для нас цей бізнес не новий, і ми знаємо, як це робити», - розповів тоді Ярославський і анонсував створення нового бізнес-напрямку в групі DCH.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ «Караван Megastorе» в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК «Воздвиженка»), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб «Олімп»). У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту Дніпро, а також про готовність брати участь в приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго.