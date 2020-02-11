На Київщині судитимуть голову будівельного кооперативу за привласнення 1,2 млн грн



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Ексголові кооперативу загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років

На Броварщині голова будівельного кооперативу за привласнення 1,2 млн гривень постане перед судом.

За процесуальним керівництвом прокуратури Київської області працівники слідчого управління поліції Київщини завершили досудове розслідування і кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України з обвинувальним актом направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що в місті Бровари, починаючи з 2015 року, голова одного з житлово-будівельний кооперативів укладав з інвесторами договори про сплату пайової участі.

На ці кошти кооператив повинен був здійснити будівництво об’єктів нерухомості (квартири та інша комерційна нерухомість).

Посадовець, маючи на меті незаконне збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем, перерахував з рахунку кооперативу частину грошей на власну банківську картку, усвідомлюючи, що коштів на завершення будівництва житлового комплексу у Броварах не вистачить.

Упродовж чотирьох років зловмисник за такою схемою привласнював кошти будівельного кооперативу. Загальний злочинний здобуток становив 1,1998 млн гривень.

Поліцейські оголосили 38-річному посадовцю підозру і звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Однак столичний суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до Броварського міськрайонного суду.

Ексголові кооперативу загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.