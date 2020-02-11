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    Справа про розкрадання коштів: СБУ проводить обшуки у «Київметробуді» та «Укргазбанку»

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    Справа про розкрадання коштів: СБУ проводить обшуки у «Київметробуді» та «Укргазбанку»

    Йдеться про будівництво дільниці метро від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар

    Правоохоронці проводять обшуки у «Київметробуді» та відділеннях «Укргазбанку» у справі заволодіння бюджетними коштами.

    Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

    «Слідчі та оперативні працівники СБУ 11 лютого 2020 року здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ «Київметробуд», їх посадових осіб, а також відділеннях АБ «Укргазбанку» та ряду приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро», - зазначається в повідомленні.

    За даними прокуратури, йдеться про будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.

    Як повідомлялося, 16 січня 2020 року Печерський райсуд Києва арештував гроші на рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці метро.

     

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