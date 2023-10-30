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Фонд гарантування продає один із найдорожчих лотів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фонд гарантування продає один із найдорожчих лотів
На онлайн торги виставлено пов’язані між собою та з акціонерами банку активи АТ «Златобанк»
фото з відкритих джерел

До лоту включені активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж один з найдорожчих лотів «Златобанку», початкова вартість лоту складає 10,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«15 листопада у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу одного з найдорожчих лотів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. На онлайн торги виставлено пов’язані між собою та з акціонерами банку активи АТ «Златобанк». Початкова ціна лоту – майже 10,6 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до лоту включені активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України. У складі лоту на торги виставлено частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Логістичний Комплекс «Арктика», а також дебіторська заборгованість та права вимоги і майнові права за кредитними договорами, які укладені з суб’єктами господарювання і фізичними особами. Усі контрагенти, а відтак і включені до складу лоту активи пов’язані між собою, зокрема, мають спільне забезпечення (нерухомість, порука ін.) за кредитами, спільних засновників та місцезнаходження позичальників.

Забезпеченням за кредитами виступають об’єкти нерухомості (у тому числі в Києві та Київській області), транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

Включені до складу лоту активи до цього вже неодноразово виставлялися на торги, але не знайшли своїх покупців. Торги відбудуться за «голландською моделлю» аукціону, на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота автоматично покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження.

Нагадаємо, «Златобанк» був визнаний неплатоспроможним рішенням правління Національного банку України від 13 лютого 2015 року. Наступного дня в банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, у липні на Рівненщині відбувся рекордний аукціон із приватизації держмайна.

Теги: банк НБУ ProZorro аукціон

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