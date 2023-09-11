Фонд держмайна у вересні проведе десятки великих аукціонів: найцікавіші лоти

ФДМУ проведе 89 онлайн-аукціонів з оренди держмайна, з яких 22 – зі столичною нерухомістю

У вересні Фонд держмайна (ФДМУ) проведе 89 орендних онлайн-аукціонів, із яких 22 – зі столичною нерухомістю. Серед актуальних пропозицій місяця – об’єкти різної площі, з вдалим розташуванням та під’єднаними комунікаціями. Про це повідомляє ФДМУ.

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Кількість аукціонів у вересні у розрізі регіональних відділень ФДМУ:

Регіональне відділення місті Києві – 22 аукціони;

Регіональне відділення у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях – 13 аукціонів;

Регіональне відділення у Полтавській та Сумській областях – 11 аукціонів;

Регіональне відділення у Київській, Черкаській та Чернігівській областях – 10 аукціонів;

Регіональне відділення у Львівській, Закарпатській та Волинській областях – 10 аукціонів;

Регіональне відділення в Одеській та Миколаївській областях – сім аукціонів;

Регіональне відділення у Рівненській та Житомирській областях – сім аукціонів;

Регіональне відділення у Харківській області – чотири аукціони;

Регіональне відділення у Вінницькій та Хмельницькій областях – три аукціони;

Регіональне відділення в Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях – два аукціони.

Нежитлове приміщення площею 46 кв. м у столиці. Актив розташований неподалік Львівської площі та Київського національного економічного університету. Приміщення потребує ремонту, під'єднані електрика, вентиляція, кондиціонування та Інтернет. Об’єкт може бути використаний на власний розсуд майбутнього орендаря, адже обмеження щодо об’єкта відсутні.

Стартова вартість оренди – 210 грн, дата проведення торгів – 14 вересня. Посилання на аукціон: https://bit.ly/3sIwFkK

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фото: ФДМУ

Приміщення площею 189 кв. м в адмінбудівлі. Об’єкт розташований у Києві, неподалік станції метро «Печерська». Технічний стан приміщення задовільний, наявні всі необхідні комунікації. Обмеження щодо цільового використання відсутні, тому орендар може використати актив для втілення будь-якого бізнес-проєкту. Стартова вартість оренди – 189 грн, дата проведення торгів – 22 вересня. Посилання на аукціон: https://bit.ly/3r63tni

фото: ФДМУ

Частина підвального приміщення у Дніпрі. Актив загальною площею 181 кв. м розташований у Центральному районі міста, неподалік набережна та парк ім. Лазаря Глоби. Приміщення потребує капітального ремонту, під’єднані необхідні комунікації. Об’єкт може використовуватися з метою надання послуг із ксерокопіювання, поліграфічних та фотопослуг, а також продажу канцтоварів.

Стартова вартість оренди – 4 005 грн, дата проведення торгів – 22 вересня. Посилання на аукціон: https://bit.ly/3r8wnDl

фото: ФДМУ

Приміщення на першому поверсі будівлі науково-технічної бібліотеки у Києві. Актив розташований неподалік станції метро «Політехнічний інститут». Стан об’єкта оренди задовільний, під’єднані електропостачання, водопостачання та каналізація. Актив можна використовувати для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських та суспільних заходів.

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Стартова вартість оренди – 51 грн, дата проведення торгів – 22 вересня. Посилання на аукціон: https://bit.ly/3ZgPMP1;

фото: ФДМУ

Приміщення у цокольному поверсі адмінбудівлі. Актив перебуває у задовільному технічному стані, під’єднані електрика, централізоване опалення, водопостачання та каналізація. Щодо об’єкта не встановлено жодних цільових обмежень. Додаткова перевага об’єкта – гарне місце розташування у центрі столиці.

Стартова вартість оренди – 36 грн, дата проведення торгів – 22 вересня.

Посилання на аукціон: https://bit.ly/3Z98nfL.

фото: ФДМУ

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав майнові активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лєбєдєва в управління Фонду державного майна України.

До слова, новою главою Фонду держмайна буде призначена Ольга Піщанська.