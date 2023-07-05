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На Рівненщині відбувся рекордний аукціон із приватизації держмайна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Рівненщині відбувся рекордний аукціон із приватизації держмайна
Упродовж торгів стартова ціна зросла у майже 4,3 рази
Фото: rv.gov.ua

За умовами аукціону, усі борги по зарплатах мають бути виплачені переможцем торгів

На Рівненщині відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Рівнеторф». За об’єкт боролося 12 учасників. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Упродовж торгів стартова ціна зросла у майже 4,3 рази. У підсумку переможною стала сума понад 205 млн грн, а стартова була 47,1 млн. Це суттєві надходження до бюджету воюючої країни. ДП «Рівнеторф» видобуває торф’яні напівбрикети та неагломерований паливний торф. Сьогодні тут працюють 175 людей. За умовами аукціону, усі борги по зарплатах мають бути виплачені переможцем торгів», –  розповів Віталій Коваль.

Очільник області закликав бізнес брати участь в таких аукціонах та інвестувати в економіку. Адже коли на занедбане підприємство приходить новий власник, або вкладає кошти в оновлення об’єктів –  це сприяє створенню нових робочих місць, росту зібраних податків та зростанню економіки.

Раніше повідомлялося, що на майданчику електронних торгів Prozorro відбувся аукціон з продажу колишнього палацу Жевуських-Лянцкоронських у селищі Розділ на Львівщині. На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота, що становила 7 млн грн.

Теги: бізнес ProZorro аукціон Віталій Коваль Рівне

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