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Окупанти продали на аукціоні квартиру Зеленських у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти продали на аукціоні квартиру Зеленських у Криму
Олена Зеленська володіла квартирою в елітному житловому комплексі «Імператор» в окупованому Криму
фото з відкритих джерел

Помешкання було продане за 44,3 млн рублів

Сьогодні,  30 жовтня, російські окупанти повідомили, що продали на відкритому аукціоні ялтинську квартиру президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени, за 44,3 млн рублів. Про це повідомляють росЗМІ.

Переможець торгів називають  Ольгу Липовецьку. Відповідну інформацію опубліковано на порталі ГІС Торги.

Відкритий аукціон відбувся у понеділок. За даними порталу, до торгів допущено двох учасників – Ольга Липовецька та Юлія Кальницька.

Переможцем визнано Ольгу Липовецьку, яка запропонувала за лот 44 млн 356 тис. рублів.

Родині Зеленського належала квартира у житловому комплексі «Імператор» у ялтинському селищі Лівадія площею 119,5 кв м. Вона була придбана у 2013 році за $164 тис. Також у Лівадії зареєстровано паркувальне місце площею 16,1 кв м.

Пропагандисти наголошують, що президентське подружжя ніколи не проживало в цій нерухомості, а лише зробило косметичний ремонт, пофарбувавши стіни.

Як повідомлялося, у квартирі Зеленських є вітальня з панорамним видом, спальня, ванна кімната та кухня відкритого плану з обідньою зоною. Квартира не мебльована і неелектрифікована. Помешкання розташоване на 5-му поверсі будинку, з балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац, який колись був будинком відпочинку останнього російського царя Миколи ІІ, розстріляного більшовиками в 1918 році.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії у квітні 2013 року разом із паркомісцем. Вартість цього майна оцінювали в 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).

Нагадаємо, 24 травня 2023 року російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму. Крім квартири першої леді України, так звана влада півострова «націоналізувала» ще 56 об'єктів нерухомості, що належать українським бізнесменам, політикам та підприємствам.

 

Теги: Крим нерухомість Володимир Зеленський квартира

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