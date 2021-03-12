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    Forbes оприлюднив рейтинг українських мільярдерів

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    Статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд - Forbes оприлюднив рейтинг українських мільярдерів
    Статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд

    За оцінкою Forbes, аграрний магнат Юрій Косюк сенсаційно втратив місце в списку мільярдерів

    12 березня український Forbes оприлюднив свіжий рейтинг мільярдерів України.

    Оновлений рейтинг опубліковано на сайті Forbes.

    За оцінкою Forbes, аграрний магнат Юрій Косюк втратив місце в списку мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключового активу – МХП.

    Співвласники «Епіцентру» Олександр і Галина Гереги, хоч і володіють статками понад $1 млрд, не потрапили до списку мільярдерів, оскільки подружжя присутнє в глобальному списку лише тоді, коли їхні спільні статки перевищують $2 млрд.

    Лідером рейтингу Forbes в Україні залишається Рінат Ахметов, який займає 330-е місце серед найбільших підприємців світу.

    На другому місці впевнено закріпився трубно-колісний олігарх Віктор Пінчук, який раніше ділив цю позицію з Петром Порошенко. У червні 2020 року Forbes оцінював їх статки в однакову суму $1,4 млрд, але за підсумками року Пінчук зміг наростити капіталізацію свого бізнесу до $2,5 млрд, в той час як Петро Порошенко лише на $200 млн до $1,6 млрд.

    На третє місце в рейтингу 2021 року несподівано вирвався Костянтин Жеваго.

    Далі йдуть Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Петро Порошенко.

    Повернувся в список мільярдерів Вадим Новинський з результатом $1,4 млрд. Йому, як і деяким іншим українським підприємцям, на думку експертів Forbes, допомогло зростання цін на сталь – за рік вона додала в ціні близько $300 і досягла рівня $700/т.

    Як вказує Forbes, статки більшості українських мільярдерів значно зросли.

    «І справа не тільки в показниках діяльності їхнього бізнесу. Минулої весни інвестори ще не були готові до пандемії, провідні біржові індекси світу істотно просіли, а нафта часом коштувала менше нуля. У березні 2021-го нафта б'є річні, а індекси - історичні максимуми», – підкреслюють у виданні.

    У той же час, вони все ще далекі до довоєнного рівня 2013 року, в порівнянні з яким активи українських мільярдерів коштують у кілька разів дешевше. Віктор Пінчук за останні 8 років «збіднів» в півтора рази – з $3,8 млрд до $2,5 млрд. Вартість бізнесу Ріната Ахметова за цей період знизилася ще більше – в цілих два рази – з $15,4 млрд у 2013 році до $ 7,6 млрд в 2021-м.

    Теги: Петро Порошенко Ігор Коломойський Рінат Ахметов Вадим Новинський рейтинг Віктор Пінчук Юрій Косюк Костянтин Жеваго Forbes Геннадій Боголюбов
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