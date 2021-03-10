Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)

Коломойський і Боголюбов побудували два чотирирівневі котеджі-близнюки, які розділені спорткомплексом

Маєток олігарха Ігоря Коломойського, який він ділить з мільярдером Геннадієм Боголюбовим, потрапив на відео – його знайшли співробітники пропагандистського ресурсу Strana.ua і зняли з дрона. За даними видання, нерухомість знаходиться на території колишнього державного пансіонату і дитячого табору.

Резиденція розташована в селі Микільське-на-Дніпрі (Дніпропетровська область), яке місцеві жителі жартома називають Коломойське-на-Дніпрі. Даний населений пункт відомий завдяки «українському Стоунхенджу» – тут знаходиться древнє слов'янське капище.

На ділянці в 10 гектарів, яка оформлена на організацію «Рікона ЛТД» (як пише Strana.ua, вона належить іншим офшорним фірмам Коломойського і Боголюбова), є великий спорткомплекс з критим тенісним кортом, футбольним полем і баскетбольним майданчиком. Також є дебаркадер з рестораном і номерами для гостей. Біля накритого причалу можна залишити невеликий моторний човен.

Для себе мільярдери побудували два чотирирівневі котеджі-близнюки, які розділені спорткомплексом. У кожному з будинків є басейн, лазня, тренажерний зал, кілька спалень, кухня, вітальня і пара санвузлів.