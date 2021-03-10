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    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)

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    Резиденція олігарха розташована в селі Микільське-на-Дніпрі (Дніпропетровська область), яке місцеві жителі жартома називають Коломойське-на-Дніпрі - Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)
    Резиденція олігарха розташована в селі Микільське-на-Дніпрі (Дніпропетровська область), яке місцеві жителі жартома називають Коломойське-на-Дніпрі

    Коломойський і Боголюбов побудували два чотирирівневі котеджі-близнюки, які розділені спорткомплексом

    Маєток олігарха Ігоря Коломойського, який він ділить з мільярдером Геннадієм Боголюбовим, потрапив на відео – його знайшли співробітники пропагандистського ресурсу Strana.ua і зняли з дрона. За даними видання, нерухомість знаходиться на території колишнього державного пансіонату і дитячого табору.

    Резиденція розташована в селі Микільське-на-Дніпрі (Дніпропетровська область), яке місцеві жителі жартома називають Коломойське-на-Дніпрі. Даний населений пункт відомий завдяки «українському Стоунхенджу» – тут знаходиться древнє слов'янське капище.

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    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)
    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)
    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)
    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)
    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)
    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)
    Як виглядає розкішний маєток Коломойського (фото, відео)

    На ділянці в 10 гектарів, яка оформлена на організацію «Рікона ЛТД» (як пише Strana.ua, вона належить іншим офшорним фірмам Коломойського і Боголюбова), є великий спорткомплекс з критим тенісним кортом, футбольним полем і баскетбольним майданчиком. Також є дебаркадер з рестораном і номерами для гостей. Біля накритого причалу можна залишити невеликий моторний човен.

    Для себе мільярдери побудували два чотирирівневі котеджі-близнюки, які розділені спорткомплексом. У кожному з будинків є басейн, лазня, тренажерний зал, кілька спалень, кухня, вітальня і пара санвузлів.

    Теги: Ігор Коломойський нерухомість олігархи Дніпропетровщина спорткомплекс басейн Геннадій Боголюбов
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