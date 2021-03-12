Син Ахметова купив розкішну віллу у Швейцарії

У Щвейцарії Дамір Ахметов придбав два будинки – розкішну віллу та менший будинок по сусідству

«Швейцарське гніздо» Даміра Ахметова знаходиться біля Женевського озера

У грудні 2020 року син Ріната Ахметова Дамір Ахметов придбав будинок у Весеназі, передмісті Женеви, на березі Женевського озера. 32-річний чоловік заплатив 60 мільйонів швейцарських франків або 2млрд грн. Про це повідомив журналіст, колишній нардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

Відомо, що Дамір Ахметов входить до наглядової ради «Метінвест».

У своїй статті на Kyiv Post Лещенко вказує, що згідно із записами у державній земельній книзі, будинок знаходиться за адресою Chemin de Botterel 5, 1222 Vésenaz, Швейцарія. Це приватна вулиця. Тут Дамір Ахметов придбав два будинки – віллу та менший будинок по сусідству, а також 7600 квадратних метрів землі. Продавцем палацу був Мансур Акрам Одже, французький бізнесмен, який народився в Саудівській Аравії. Він є співвласником імперії TAG та команди Формули-1 McLaren і входить до списку 100 найвпливовіших арабів світу.

Швейцарський маєток Даміра Ахметова знаходиться в безпосередній близькості від Женевського озера. Біля в'їзду на цю смугу є знак, що вказує, що територія є приватною. Це означає, що не бажано гуляти тут без дозволу тих, хто живе на цій вулиці. Біля повороту на будинок Ахметова є машина, в якій перебувають співробітники служби безпеки. Будинок оснащений камерами відеоспостереження.

Дамір – старший син Ахметова. Він покинув Україну у віці 10 років, навчався у Швейцарії та Великій Британії, є членом наглядових рад енергетичної та металургійної компаній свого батька – ДТЕК та Метінвест. Він ніколи не керував бізнесом самостійно, а брав участь лише в управлінні компаніями свого батька.

Дамір Ахметов – старший син Ріната Ахметова, найбагатшого українця

Нагадаємо, у 2007 році український мільярдер придбав найдорожчу квартиру у світі, займаючи три поверхи житлового комплексу One Hyde Park у Лондоні. Він заплатив за це $220 млн, а потім ще 60 млн.

Також Ахметов придбав палац короля Бельгії Леопольда II на Французькій Рив'єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра в 2019 році. Він заплатив 200 млн євро за Віллу Ле Седр виробнику алкогольних напоїв Campari Group.

Інші українські мільярдери також мають елітну нерухомість за кордоном. У 2008 році, за інформацією італійської газети La Stampa, Віктор Пінчук став власником чотирьох вілл на Сардинії (Італія). Це триповерхова будівля Luci del mare з 15 кімнатами, Samanna на 21 кімнату і великим садом площею 5,8 тис. кв м. Пінчуку належали також вілли La Torre і La Deseada. Сума операції оцінювалася в 70 млн євро.