Франція оштрафувала найбільший швейцарський банк за відмивання коштів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банк UBS оштрафували на 3,7 млрд євро

Юристи швейцарського банку пообіцяли оскаржити рішення французького суду

Французький суд оштрафував найбільший швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро за відмивання грошей і наказав сплатити 800 млн євро судових витрат.

Про це повідомляє Le Figaro.

Суд задовольнив клопотання французької прокуратури, яка вимагала оштрафувати UBS на 3,7 млрд євро.

Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя, якщо йдеться про справи щодо ухиляння від сплати податків.

Французьке відділення банку (UBS France) також було оштрафоване на суму в 15 млн євро.

Юристи банку пообіцяли оскаржити рішення французького суду.

За даними слідчих, банк організував схему ухиляння сплати від податків для заможних клієнтів з Франції в період з 2004 по 2011 роки, даючи їм можливість відкривати рахунки в Швейцарії без попередження французької влади. В результаті махінацій повз державні податкові органи були проведені близько 10 млрд євро.