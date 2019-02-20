Тисячі людей у Франції вийшли на акції проти антисемітизму



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Учасники акції протесту проти антисемітизму у Франції Фото: AP

Мітинги спровокувала серія «агресивних акцій», в тому числі на єврейському кладовищі

У Франції, в тому числі і в столиці країни Парижі, тисячі людей вийшли у вівторок на акції протесту проти антисемітизму.

Про це повідомляє AP.

«Мітинги спровокувала серія «агресивних акцій», в тому числі на єврейському кладовищі, на якому близько 80 надгробків були пофарбовані свастиками. Також кілька кладовищ були зруйновані», - йдеться в повідомленні.

До мітингу приєдналися нинішні чиновники, а також екс-президенти Франції Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

Президент країни Еммануель Макрон відвідав зруйновані кладовища і вибачився перед єврейською громадою.

Нагадаємо, вандали осквернили 90 єврейських могил у Франції.

Як відомо, у 2018 році у Франції було зафіксовано до 500 атак антисемітського характеру (на 74% більше, ніж у 2017 році).

На фоні антиурядових протестів збільшилася і кількість нападів на євреїв. В Франції загалом проживає найбільша в Європі община євреїв – до 550 тисяч. При цьому їх кількість збільшилася в два рази після завершення Другої світової війни.