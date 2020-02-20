Франція виділить понад 100 млн євро на будівництво залізниці на Луганщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планується з’єднати гілку «Лантратівка — Кондрашевська-Нова» до всеукраїнської мережі

Наразі на Луганщині є дев’ять від’єднаних він державної залізничної мережі районів

Франція має намір інвестувати у Луганську область понад 100 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про будівництво залізничного сполучення, яке з'єднає гілку «Лантратівка — Кондрашевська-Нова» до всеукраїнської мережі.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації за підсумками зустрічі глави ОДА Сергія Гайдая та посла Франції в Україні Етьєна де Понсена.

«Ми вирішили декілька питань, фінансування яких візьмуть на себе наші французькі партнери. Орієнтовна сума інвестицій складатиме понад 100 мільйонів євро», — наголосив Гайдай.

Наразі на Луганщині є дев’ять від’єднаних він державної залізничної мережі районів.

Крім того, сторони домовилися про електрифікацію залізничного сполучення області та реалізацію проєкту очищення системи водопостачання.

До слова, Київ виділив мільярд гривень на будівництво та ремонт шкіл.