Поліція розслідує захоплення землі при будівництві висоток поблизу ВДНГ



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ЖК «Сонячна брама» по вул. Ломоносова, 73-79

Частину будинку зведено на ділянці, яка перебуває у державній власності та жодних дозвільних документів щодо її забудови немає

Слідчі Головного управління Національної поліції у Києві розслідують кримінальне провадження за фактами самовільного зайняття земельних ділянок і зловживання службовим становищем при будівництві житлового комплексу «Сонячна брама» по вул. Ломоносова, 73-79 у Києві. Про це свідчить ухвала Голосіївського райсуду Києва від 4 лютого.

У 2003 році Київський національний університет ім. Т. Шевченка уклав інвестиційний договір на будівництво багатоквартирних житлових будинків за вказаною адресою з ТОВ Фірма «Т.М.М.». Будівництво мало здійснюватися на ділянці площею 6,09 га, що належить на праві постійного користування університету.

Разом з тим, за результатами проведеної фахівцями ГУ Держгеокадастру у Київській області перевірки встановлено, що частина житлового будинку із будівельною адресою Б7 та підземний паркінг збудовано на сусідній ділянці площею 0,12 га, яка перебуває у державній власності та жодних дозвільних документів щодо її забудови фірма чи університет не отримували.

Як встановило слідство, незважаючи на це, у липні 2017 року службовці університету і фірми отримали у ДАБІ України сертифікат, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об’єкта та підтверджено його готовність до експлуатації.

Таким чином, посадові особи університету, фірми за сприяння службових осіб ДАБІ України здійснили захоплення ділянки площею 0,12 га та будівництво на ній житлового будинку з підземним паркінгом, що призвело до обмеження користування державою вказаною ділянкою, змінення її первинного стану, а також унеможливило її подальше відчуження, передачу в оренду тощо.

Крім того, слідство встановило, що на прилеглій до ЖК «Сонячна брама» ділянці, на якій розміщено закинуті об’єкти архітектури, посадові особи Фірми «Т.М.М.» здійснили монтаж огорожі та проводять підготовчі будівельні роботи для будівництва житлового будинку № 3 вказаного ЖК. При цьому, земельна ділянка знаходиться у власності держави та нікому не відводилась (акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 08.02.2019).

Досудове розслідування у цій справі було розпочате у листопаді 2018 року.

Засновником ТОВ Фірма «Т.М.М.» є кіпрська компанія «ТММ Реал Естейт Девелопмент Паблік Лімітед», кінцевим власником якої значиться фінансовий директор Лариса Чивуріна. Керівником компанії є Микола Толмачов, що будував «Мандарин-Плазу» на Бесарабці.

На початку 2000-х до складу співвласників фірми «Т.М.М.» входив нинішній заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. З початку 2000-х і до 2016 р Непоп і Толмачов були співзасновниками ТОВ «Комплекс О.В.В.» і ТОВ «ТММ-Будкомплект».

Відомо, що Толмачову у становленні будівельного бізнесу допомагав Михайло Голиця, ексочільник Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА і бізнес-партнер Непопа.

Джерело: Наші гроші