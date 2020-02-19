Київ виділив мільярд гривень на будівництво та ремонт шкіл



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Середня сума, виділена Києвом на підготовку до нового 2020/2021 навчального року для одного учня чи вихованця, становить 4,5 тис. грн

На підготовку закладів освіти до нового навчального року Київ виділив майже 4 мільярди гривень. Ця сума є п’ятою частиною від усього бюджету галузі «Освіта» та на 1,1 мільярда більшою, ніж попереднього року.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Найбільше коштів (1,8 млрд) спрямовано на ремонтні роботи закладів освіти та видатки на загальноміські програми, які кожен район обирав індивідуально. У 2020 році таких програм десять:

підготовка до нового навчального року;

підготовка до осінньо-зимового періоду;

створення нового освітнього простору;

протипожежні заходи;

дріб’язок на побутові потреби;

ремонт харчоблоків;

ремонт місць загального користування;

придбання комп’ютерної техніки;

ремонт огорож у ЗЗСО;

створення профільних STEM та STEAМ – центрів.

«Один мільярд гривень у бюджеті міста цього року передбачено на будівництво нових та реконструкцію існуючих закладів освіти. Ще 21 мільйон із коштів на підготовку до нового навчального року піде на закупівлю STEM-обладнання, що дозволить учням отримувати практичні знання в сучасній ігровій формі. Розвиток дитини залежить від її бажання, а бажання – від способу подачі знань», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що середня сума, виділена Києвом на підготовку до нового 2020/2021 навчального року для одного учня чи вихованця, становить 4,5 тисячі гривень. Ця цифра є різною у кожному районі. Найбільше коштів на одну дитину передбачили Шевченківський, Дніпровський та Оболонський райони – по 5,5тисяч.