«Гарантований покупець» ігнорує запити щодо блокування виплати боргів підприємствам зеленої енергетики – адвокат

Англійські адвокати ДТЕК ВДЕ бачать в діях посадових осіб ДП «Гарантований покупець» та Укренерго ознаки складів злочинів за правом Англії

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило ДП «Гарантований покупець» про кримінальний злочин, який воно вчиняє

Держпідприємство «Гарантований покупець» ігнорує запити юристів щодо причин блокування виплати 3 млрд грн боргу підприємствам зеленої енергетики за рахунок коштів, які були залучені від випуску єврооблігацій.

Як інформує rbc.ua, про це повідомив адвокат юрфірми «Василь Кісіль і партнери» Богдан Шабаровський, вказуючи на відсутність достатньої уваги до питання від нинішнього в.о. держпідприємства Андрія Пилипенко.

«На жаль, Гарантований покупець досі не надав жодних пояснень щодо причин нездійснення оплати. Упродовж останнього місяця ми неодноразово зверталися із листами та запитами до Гарантованого покупця, однак жодної інформації нам так і не було надано», – сказав Шабаровський.

За його словами, попередній керівник Гарантованого покупця Вадим Улида називав такі листи тиском. Єдина доступна юристам інформація – це прес-реліз Гарантованого покупця від 17.11.2021, де зазначено, що платежі було відкликано «для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів».

«Однак, відтоді минуло уже більше місяця, чого більш ніж достатньо для аналізу декількох платіжних доручень, втім, інформації про результати цього аналізу нам не надають», – підкреслив адвокат.

Також він зазначив, що нічого не відомо про результати роботи міжвідомчої робочої групи, яка була створена Кабінетом Міністрів України ще 15.11.2021 для перевірки діяльності Гарантованого покупця із купівлі-продажу електричної енергії та розрахунків з виробниками «зеленої» електроенергії.

Шабаровський розповів, що наразі юристи фірми вчиняють всі можливі дії, щоб обійтись без ініціювання судових процесів та кримінальних проваджень, навіть мали коротку особисту розмову із нинішнім керівником Гарантованого покупця Андрієм Пилипенко.

«Але, якщо найближчим часом залучені від облігацій кошти не будуть сплачені на погашення заборгованості, то ми будемо змушені звертатися із позовами щодо примусового стягнення коштів та звернення із відповідними позовами, у тому числі у міжнародних інстанціях», – сказав адвокат.

При цьому він додав, що англійські адвокати ДТЕК ВДЕ бачать в діях посадових осіб Гарантованого покупця та Укренерго ознаки складів злочинів за правом Англії і також готові ініціювати кримінальні провадження в Англії.

Як повідомлялося, у листопаді НЕК «Укренерго» за рахунок розміщення цільових «зелених» єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП «Гарантований покупець» та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво Держпідприємства «Гарантований покупець» про кримінальний злочин, який він вчиняє.

За оцінками голови енергетичного напряму «Національної спілки юристів» Олександра Трохимця, дії керівництва ДП «Гарантований покупець» є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.