«Держзрада» Порошенка: євродепутати нагадали українській владі часи Януковича

У Європарламенті відреагували на резонансні звинувачення проти Петра Порошенка

Депутати Європарламенту наполегливо застерігають Україну уникати навіть натяків щодо повернення до відомих з минулого практик вибіркового правосуддя

Депутати Європейського парламенту оприлюднили жорстку заяву щодо справи проти Петра Порошенка. У Європарламенті наголосили: українська влада має утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя, як у часи Януковича.

«Ми наполегливо застерігаємо компетентні органи України утримуватися від можливого політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяків щодо повернення до відомих з минулого практик вибіркового правосуддя та політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне європейської інтеграції та, зокрема, перебуває, у процесі впровадження всеосяжної реформи судової системи, яка має призвести до безперечного застосування верховенства права без будь-яких сумнівів щодо політичного впливу», – йдеться у заяві.

«Ми очікуємо, що правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура, не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої адміністрації шляхом висування звинувачень у «державній зраді» та «фінансуванні тероризму». Ми очікуємо на належний процес і незалежність, неупередженість судової влади, справедливість і прозорість судових процедур», – пишуть євродепутати.

«Будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів як демократичного інструменту, а не шляхом вибіркового правосуддя. Ми закликаємо українську владу до реалізації європейського вибору України та невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи», – зазначається у документі.

У Європарламенті наголошують: в часи великих та екзистенційних загроз всі українці мають об’єднатися в умовах нагромадження російських Збройних сил на українських державних кордонах та агресивних заяв російського керівництва проти України.

«Ми продовжуємо твердо стояти на підтримку України та її народу на засадах солідарності, твердої підтримки, відданості та дружніх порад», – пишуть європарламентарі.

Звернення спрямоване Ірині Венедіктовій, генеральній прокурорці України, Денису Малюсьці, міністру юстиції України, Андрію Єрмаку, голові Офісу президента України, Іванні Климпуш-Цинцадзе, голові Комітету Ради з питань інтеграції до ЄС, Вадиму Галайчуку, співголові комітету парламентської асоціації Україна-ЄС.

До слова, сьогодні нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.