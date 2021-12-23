Пластуни принесли на засідання уряду Вифлеємський вогонь миру (фото,відео)

Скаути наприкінці привітального слова заспівали різдвяну пісню

Сьогодні українські пластуни завітали на засідання уряду і принесли міністрам Вифлеємський вогонь миру. Українські скаути подякували урядовцям за роботу та побажали, щоб вогонь їх зігрівав у святкові дні.

«Сьогодні ми, представники національної скаутської організації «Пласт», з радісною традиційною місією принесли до вас Вифлеємсьий вогонь миру з місця народження Ісуса Христа. Це символ любові, співпраці, миру, доброти і всього того найкращого, що роблять українці для себе і всього світу. Ми щиро дякуємо вам за ваш приклад лідерства. За ту вашу жертовну працю, що ви робите на користь творення сучасної України, тих умов, завдяки ким ми маємо можливість зростати, навчатися і продовжувати творити історію нашої країни. Дякуємо вам за вашу працю і за те, що знайшли можливість нас сьогодні прийняти з цією гарною місією. Зараз ми передамо це вогонь і хочемо, щоб він вас зігрів у цей мороз, у ці різдвяно-новорічні свята», – звернулися пластуни до представників уряду.

Вифлеємський вогонь із рук українських скаутів отримав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Наприкінці привітального слова пластуни заспівали різдвяну пісню.

Далі засідання уряду продовжилося під палахкотіння Вифлеємського вогню.

До слова, Вифлеємський вогонь миру прибув до Київради. Українські пластуни традиційно напередодні різдвяних свят принесли у Верховну Раду Вифлеємський вогонь.

Також Вифлеємський вогонь потрапив і до подружжя Зеленських.