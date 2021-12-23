ДТЕК Ахметова збільшив поставки вугілля з США і Колумбії до 620 тис. т

Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні ДТЕК загалом законтрактовано понад 1 млн т імпортного палива

З початку грудня ДТЕК імпортував морем майже 200 тис. т вугілля

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США, збільшивши законтрактований обсяг поставок в півтора рази до 620 тис. т.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

«Компанія домовилась про додатковий дев’ятий «Панамакс». Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики», – цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Раніше контракти були підписані на 7 партій імпортного вугілля обсягом близько 450 тис. т. Імпорт додаткових 3 суден з 200 тис. т обумовлений складною ситуацією з вугіллям на державних ТЕС.

ДТЕК уже отримав 4 кораблі з вугіллям. 5-та та 6-та партії з вугіллям прибудуть в Україну цього тижня.

«Вже завтра судно із 75 тис. т вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт «Чорноморськ». Друге, із 72 тис. т палива із США, буде пришвартовано в порту «ТІС» на вихідних», – повідомили в компанії.

З початку грудня ДТЕК імпортував морем майже 200 тис. т вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн т імпортного палива.

Також компанія продовжує нарощувати видобуток українського вугілля – лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн т вугілля марки «Г». За 11 місяців шахтарі компанії видобули понад 15,2 млн т вугілля.