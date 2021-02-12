«Гарантований покупець» повинен бути дофінансований шляхом випуску ОВДП, – нардеп

«Гарантований покупець» 12 лютого виплатив другий транш у розмірі 2,2 млрд грн для виплати боргу підприємствам ВДЕ

Держпідприємство «Гарантований покупець» має бути дофінансоване шляхом випуску облігацій внутрішньодержавної позики (ОВДП) на суму 25 мільярдів гривень, щоб здійснювати стабільну оплати перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це у Facebook написав нардеп Олексій Кучеренко, зазначивши, що відповідний законопроєкт №5041 він та група депутатів зареєстрували у Верховній Раді.

«Разом з колегами подали законопроєкт, який дозволить розрахуватися з виробниками ВДЕ. Проєкт закону №5041 створює механізм залучення коштів для виплати боргів перед виробниками ВДЕ», – сказав Кучеренко.

За його словами, законопроєкт передбачає випуск ОВДП на суму 25 млрд гривень, гроші з продажу яких підуть на підтримку ДП «Гарантований покупець», який зможе розрахуватися з виробниками.

«Це особливо актуально, враховуючи, що за прогнозом НКРЕКП у 2021 році буде вироблено «зеленої» енергії на суму понад 57 млрд грн. Механізм розрахунку допоможе уникнути поглиблення кризи неплатежів та подальшого зростання заборгованості «Гарантованого покупця», – підкреслив нардеп.

Як повідомлялося, «Гарантований покупець» 12 лютого виплатив другий транш у розмірі 2,2 млрд грн для виплати боргу підприємствам ВДЕ. Таким чином, загальна сума заборгованості держпідприємства скоротилась до 19,3 млрд грн. При цьому з цільових коштів для «зеленої» енергетики здійснюються також виплати компанії «Енергоатом» – 3,1 млрд грн.

На думку голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, за рахунок цільових коштів, що передбачались для погашення боргів «зеленим» інвесторам, уряд спонсорує корупцію в керівництві компанії «Енергоатом».

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену «зелену» електроенергію і крім «Державного покупця» суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику.

Уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яке заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцеві» лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».