Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року

Більшість заступників міністрів заробили за січень в межах 40-50 тисяч гривень

Більшість заступників міністрів заробили за січень в межах 40-50 тисяч гривень

Оприлюднено зарплати урядовців

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля за місяць відзначатиме річницю своєї роботи. Цей уряд працює з березня 2020 року. Журналісти тим часом з’ясували, які зарплати наразі отримують прем’єр та його міністри.

Зокрема «Слово і діло» оприлюднило інформацію про те, які гроші члени уряду отримали у січні.

Як і наприкінці 2020 року, в січні найбільш високооплачуваним міністром став очільник Міноборони Андрій Таран. Щоправда, заробив він удвічі менше, ніж у грудні – 78 тис. 897 грн.

Фото: Слово і діло

Трохи менше зарплата була у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби – 77 тис. 042 грн. Глава МОЗ Максим Степанов заробив 74 тис. 291 грн, міністр інфраструктури Владислав Криклій – 73 тис. 429 грн. Зарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля склала 58 тис. 750 грн.

Найнижча зарплата за підсумками січня була у міністра культури Олександра Ткаченка – 45 тис. 680 грн.

У заступників міністрів в січні були не такі щедрі зарплати, як зазвичай. Найбільше заробив Дмитро Сенік із МЗС – 129 тис. 225 грн. Крім окладу і надбавок, йому також виплатили відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення (трохи більше 73 тисяч).

117 тис. 999 грн заробив у січні перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович. Йому теж виплатили відпускні і допомогу на оздоровлення (майже 56 тисяч). Ігор Яременко з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заробив 115 тис. 139 грн. Йому, зокрема, виділили допомогу для вирішення соціально-побутових питань (майже 66 тисяч).

Більшість інших заступників міністрів заробили в межах 40-50 тисяч гривень.

Також стало відомо, яка наразі зарплата у Зеленського: президент отримав у січні менше, ніж його помічники.

У січні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.