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    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року

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    <span>Більшість заступників міністрів заробили за січень в межах 40-50 тисяч гривень</span> - Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Більшість заступників міністрів заробили за січень в межах 40-50 тисяч гривень
    Фото з відкритих джерел

    Оприлюднено зарплати урядовців

    Кабінет міністрів Дениса Шмигаля за місяць відзначатиме річницю своєї роботи. Цей уряд працює з березня 2020 року. Журналісти тим часом з’ясували, які зарплати наразі отримують прем’єр та його міністри.

    Зокрема «Слово і діло» оприлюднило інформацію про те, які гроші члени уряду отримали у січні.

    Як і наприкінці 2020 року, в січні найбільш високооплачуваним міністром став очільник Міноборони Андрій Таран. Щоправда, заробив він удвічі менше, ніж у грудні – 78 тис. 897 грн.

    Фото: Слово і діло

    Фото: Слово і діло

    Трохи менше зарплата була у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби – 77 тис. 042 грн. Глава МОЗ Максим Степанов заробив 74 тис. 291 грн, міністр інфраструктури Владислав Криклій – 73 тис. 429 грн. Зарплата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля склала 58 тис. 750 грн.

    Найнижча зарплата за підсумками січня була у міністра культури Олександра Ткаченка – 45 тис. 680 грн.

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    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року
    Шмигаль та його команда. Стало відомо, скільки міністри заробили у перший місяць 2021 року

    У заступників міністрів в січні були не такі щедрі зарплати, як зазвичай. Найбільше заробив Дмитро Сенік із МЗС – 129 тис. 225 грн. Крім окладу і надбавок, йому також виплатили відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення (трохи більше 73 тисяч).

    117 тис. 999 грн заробив у січні перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович. Йому теж виплатили відпускні і допомогу на оздоровлення (майже 56 тисяч). Ігор Яременко з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заробив 115 тис. 139 грн. Йому, зокрема, виділили допомогу для вирішення соціально-побутових питань (майже 66 тисяч).

    Більшість інших заступників міністрів заробили в межах 40-50 тисяч гривень.

    Також стало відомо, яка наразі зарплата у Зеленського: президент отримав у січні менше, ніж його помічники.

    У січні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

    Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.

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    Теги: Кабмін міністр зарплата гроші уряд Денис Шмигаль
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