Вартість сонячної електроенергії за рік впала на 13% нова енергія



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З 2010 по 2019 роки вартість сонячної фотоелектричної системи у світі впала на 82%

Вугільні електростанції вже незабаром можуть бути замінені сонячною і вітровою енергією, зазначають експерти

Вартість сонячної електроенергії у 2019 році впала на 13%. Про це повідомляється у звіті Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (Irena).

Зазначається, що вартість фотоелектричного обладнання (СЕС) різко знизилася в порівнянні з іншими технологіями у секторі електроенергії.

«До 2021 року в усьому світі буде до 1200 ГВт існуючих потужностей вугілля, які будуть коштувати дорожче, ніж установка нової сонячної фотоелектричної потужності. Таким чином, дорогі вугільні електростанції можуть бути замінені сонячною і вітровою енергією, що дозволить також скоротити глобальні викиди CO2 на 5% на основі даних за 2019 рік», - йдеться у звіті.

З 2010 по 2019 роки вартість сонячної фотоелектричної системи у світі впала на 82%. Для порівняння: витрати на берегові вітрові електростанції впали на 40%, а на офшорні ВЕС - на 29%.

У Великобританії падіння цін на сонячну енергію призвело до появи ринку без субсидій. Зараз розвиваються більш масштабні сонячні об'єкти, такі як найбільший у Великобританії сонячний комплекс Cleve Hill Solar Park. Є побоювання, що пандемія Covid-19 перешкоджатиме інвестиціям у проекти відновлюваної енергії в короткостроковій перспективі, але очікується, що великомасштабна сонячна енергія швидко відновиться.

«Відновлювані джерела енергії стають все більш дешевим джерелом нової електроенергії, пропонуючи величезний потенціал для стимулювання світової економіки і повернення людей до роботи. Інвестиції у відновлювані джерела енергії - це стабільні, рентабельні і привабливі пропозиції, що забезпечують стабільну і передбачувану віддачу і приносять вигоди для економіки», - зазначив гендиректор Irena Франческо Ла Камера.