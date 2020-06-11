Україна з початку року скоротила споживання електроенергії



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Падіння попиту на електроенергію з боку промисловості відбулося через карантин, економічні чинники та переорієнтацію ринку на відновлювану енергетику, що змусило інші генерації скорочувати свої потужності

З 2020 року споживання електроенергії в Україні скоротилося на 9,4%.

Україна з початку 2020 року скоротила споживання електроенергії на 9,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

Зазначається, що у січні було спожито 12 509,04 млн кВт, тоді як в квітні - 11 323,9 млн кВт.

«Зокрема, вітчизняна промисловість скоротила споживання електроенергії на 0,5%, до 4 193,17 млн кВт. У розрізі підприємців області, найбільше струму споживає металугрія: 2 315,95 млн кВт в місяць (квітень - ред.). Значно менше стали споживати електроенергії сільгоспспоживачі - на 12,2%. У квітні вони спожили 262,85 млн кВт, тоді як в січні - 299,44 млн кВт. Населення скоротило споживання електроенергії на 11,3%, до 3 233,61 млн кВ у порівнянні з першим кварталом 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сільгоспвиробники переходять на електроенергію, вироблену самостійно з поновлюваних джерел (сонце, вітер, біомаси).

Також нагадаємо, що падіння попиту на електроенергію з боку промисловості відбулося через карантин, економічні чинники та переорієнтацію ринку на відновлювану енергетику, що змусило інші генерації скорочувати свої потужності.